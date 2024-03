Nowa Droga Rowerowa na Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu: Sępolno Połączone z Tarnogajem

Kontynuacja Inwestycji na Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu

Mimo otwarcia Alei Wielkiej Wyspy dla kierowców pod koniec zeszłego roku, na inwestycji cały czas trwają prace budowlane. Dotyczą one m.in. nowych dróg dla rowerów. W piątek (29 marca) zakończyła się budowa jednej ze ścieżek, dzięki której rowerzyści dojadą od Sępolna do Tarnogaju. Wykonawca zakończył budowę ostatniego odcinka drogi rowerowej po stronie wschodniej Alei Wielkiej Wyspy, prowadzącego do ul. Olszewskiego.