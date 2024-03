Wrocławska straż miejska rozpoczyna nabór do swoich szeregów. Może to idealny moment dla Ciebie!

Kariera w Straży Miejskiej: Jak dołączyć i ile zarabia strażnik?

Zadania i obowiązki Straży Miejskiej

Ile zarabia strażnik i jak można aplikować?

Straż Miejska we Wrocławiu oferuje umowę o pracę z wynagrodzeniem wynoszącym 5100 zł brutto, co daje ok. 3807 zł netto. Dodatkowo, do wynagrodzenia dołączane są różnego rodzaju bonusy, takie jak tzw. trzynastka, dofinansowanie do karty multisport, dodatek za długotrwałą pracę (od 5 do 20%), a także różne premie i bonusy.