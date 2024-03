Wielbiciele gier - mamy coś dla was! We Wrocławiu skończyła się budowa biurowca dla Keywords Studios

Siedziba Keywords Studios już na ukończeniu

Firma Cavatina Holding, kierująca realizacją projektu, otrzymała zielone światło do wprowadzania najemców do obiektu biurowego Quorum A. Powierzchnia przeznaczona dla biznesu obejmuje 18 tys. mkw. biurowego terenu, 340 mkw. miejsc służących do świadczenia usług oraz tarasy o powierzchni przekraczającej 1000 mkw.**