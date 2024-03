Dramat na ul. Gajowickiej. W jednym z budynków doszło do zabójstwa. Policja bada okoliczności zdarzenia

Domniemane morderstwo w jednym z mieszkań przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu trzyma w napięciu lokalną społeczność. Z niepotwierdzonych jeszcze przez policję informacji wynika, że kobieta została zaatakowana, co potwierdza obecność strażaków i policyjnych grup operacyjno-procesowych na miejscu.

Informacje o podejrzanym zdarzeniu napłynęły do nas od naszego reportera, który przebywał na miejscu. Strażacy i funkcjonariusze policyjni również zostali zaobserwowani w pobliżu bloku mieszkalnego na ul. Gajowickiej we Wrocławiu. Wszystko wskazuje, że incydent miał miejsce w mieszkaniu na pierwszym piętrze. W związku z tym, że policja weszła do mieszkania przez okno za pomocą drabiny, można przypuszczać, że sytuacja była poważna.

Z naszych informacji wynika, że głośne krzyki dochodziły z wnętrza mieszkania, co wydaje się być bezpośrednio powiązane z działaniami podjętymi przez służby, o których informacje podajemy od rana.