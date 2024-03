Pijany kierowca pędził samochodem po Wrocławiu jak szaleniec. Skasował mercedesa o wartości 150 tysięcy złotych, usłyszał zarzuty

Straty, których skala jest jeszcze ustalana, będą pokryte z ubezpieczenia OC kierującego. Mężczyzna będzie musiał zwrócić te koszty z własnej kieszeni. Ale to nie koniec.

- Kierowca usłyszał zarzuty kierowania po pijanemu, grozi mu za to do 3 lat więzienia. Czekamy na wyniki próbek krwi na zawartość narkotyków. Nie zatrzymaliśmy auta, bo było w leasingu. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 14 marca, w postępowaniu sądowym zostanie ustalona jego wartość i kierowca będzie musiał zapłacić karę pieniężną równowartą cenie samochodu. Kara jest obligatoryjna, gdyby to było jego auto, straciłby je - mówi Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.