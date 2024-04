Ogród Japoński we Wrocławiu zaprasza na majówkę 2024! Atrakcje, ceny, mapa dojazdu. Nie przegapcie

Ceny biletów w Ogrodzie Japońskim we Wrocławiu i godziny otwarcia majówka 2024

Ogród jest otwarty dla zwiedzających od początku kwietnia do końca października, w godzinach od 9:00 do 19:00 .

Namiastka Japonii we Wrocławiu

Ogród Japoński we Wrocławiu to niezwykłe miejsce, które powstało z fascynacji japońską sztuką ogrodową, przy współpracy specjalistów z Kraju Kwitnącej Wiśni. Jego historia sięga ponad stu lat, aż do roku 1913, kiedy to na terenie Hali Stulecia odbyła się monumentalna Wystawa Światowa. Choć ogród przeszedł wiele przemian, to dopiero ostatnie renowacje pod koniec XX wieku nadały mu autentycznie japoński charakter. Dziś stanowi on ożywioną oazę orientalnej kultury w sercu Europy, która pozwala dostrzec piękno tego kraju.