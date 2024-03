Caritas rozdał 600 wielkanocnych paczek potrzebującym na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu

Arcybiskup Kupny pobłogosławił wielkanocne, świąteczne paczki dla potrzebujących

O godzinie 9:30, metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny, pobłogosławił pokarmy, które trafią na wielkanocne stoły osób najuboższych, dotkniętych kryzysem bezdomności i zagrożonych wykluczeniem. "To jest dar naszego serca. Wykazujemy solidarność z tymi, którzy nie będą mieli pewnie takich warunków spożywania śniadania wielkanocnego, jakie my mamy" - mówił Arcybiskup.

Paczki na Wielkanoc od Caritas dla wrocławian

Każda z paczek zawierała 20 artykułów, które nie wymagają przygotowania w kuchni, ale są od razu gotowe do spożycia. "Nasi podopieczni, te osoby, które nie mają domów, często mieszkają w altankach na działkach albo bardzo dosłownie pod mostem. Tu są ich domy. Tam będą jedli śniadanie wielkanocne

Wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Banku Żywności we Wrocławiu

Paczki z żywnością otrzymali nie tylko podopieczni jadłodajni i łaźni Caritas, ale także najuboższe osoby korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Niektóre artykuły do paczek przekazał Bank Żywności we Wrocławiu.