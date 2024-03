Wielkie problemy dla pasażerów wrocławskiego MPK. Spółka odwołała ostatnio blisko 7,5 tysięcy kursów

Zatrważająca statystyka MPK Wrocław

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2024 roku odwołanych zostało dokładnie 4998 kursów. Są to tzw. "straty", czyli przejazdy niezrealizowane lub nieskończone. Tylko 91 z nich wynikało z tego, że w zajezdni nie było wolnych pojazdów. Reszta to efekt awarii, wypadków i... braku pracowników.

Okresem, w którym najwięcej kursów było odwołanych, był 9 i 10 stycznia. Wtedy to nie zrealizowano ponad 500 przejazdów . Relatywnie najlepszy pod względem odwołanych kursów dzień miał miejsce 14 stycznia, kiedy to przejazdu nie ukończyło "tylko" 12 autobusów.

Od lat wiadomo, że MPK Wrocław szuka nowych pracowników. Flota wrocławskiej spółki jest w jak najlepszym porządku, autobusów ani tramwajów z pewnością nie brakuje. Panuje natomiast deficyt pracowników, którzy nie garną się do transportu publicznego. Nawet 2532 "strat kursów" wynikało z braku kierowców .

W czym tkwi problem?

Ostatnio do Wrocławia przybyło 40 nowoczesnych tramwajów. I to właśnie w przypadku mini-pociągów sytuacja ma się trochę lepiej. W okresie styczeń-połowa lutego motorniczych zabrakło 832 razy . Zdecydowanie rzadziej kursy nie były realizowane niż w przypadku innych zdarzeń. Takich było 1487.

- "Awaria" to każda awaria pojazdu w mieście, który wykonuje przewóz liniowy. Zatrzymanie w ruchu jest z kolei konsekwencją np. źle zaparkowanego samochodu, wypadku z udziałem pojazdów obcych, które uniemożliwiają przejazd naszych autobusów i tramwajów - wyjaśnia "Gazecie Wrocławskiej" Katarzyna Pawlak, rzeczniczka MPK Wrocław .

Chcesz być kierowcą? MPK czeka na Ciebie!

Największy problem związany z liczbą pracowników panuje wtedy, gdy kilkoro kierowców bierze w tym samym czasie L4, urlop na żądanie lub inne zwolnienie z pracy. Zazwyczaj w takich sytuacjach nie ma kierowców rezerwowych, którzy mogliby zrealizować dany kurs. Przykładowo, w sierpniu 2023 roku we wrocławskim MPK było 85 wakatów . Wraz z nastaniem 2024 roku ta liczba przekracza już 100 osób.

Problemy związane z ilością pracowników we wrocławskiej spółce to jedna sprawa. Inną są liczne awarie i wypadki, które zdarzają się w mieście praktycznie codziennie. Czy kiedyś się to zmieni?

