Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Motocyklista zderzył się z rowerzystą, który niestety nie przeżył Jakub Mielcarz Mateusz Różański

Do wypadku doszło we wtorek, 26 marca, w Dzierzkowie na Dolnym Śląsku. Rowerzysta zderzył się z motocyklem, w wyniku czego odniósł poważne obrażenia. Niestety nie udało się go uratować.