Tradycyjne święcenie pokarmów na Stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu - nie tylko dla kibiców Śląska Wrocław

Święcenie pokarmów - tradycja na stadionie Tarczyński Arena

Święcenie pokarmów na stadionie Tarczyński Arena to już tradycja. Pierwsze miało miejsce w 2019 roku. Od tego czasu w Wielką Sobotę kibice piłkarskiego Śląska spotykają się na trybunach, aby nie tylko poświęcić pokarmy, ale również podzielić się jajkiem i złożyć świąteczne życzenia. Widać było kibicowską jedność i pielęgnację tradycyjnych wartości.

Kibice Śląska Wrocław na trybunie B

Święcenie pokarmów odbyło się zaraz przed wyjazdem do Gliwic. W Wielką Sobotę (30 marca) o godz. 17.30 Śląsk Wrocław zagra tam na wyjeździe z Piastem Gliwice . Piłkarze Śląska chcą sięgnąć po pierwszy w 2024 roku komplet punktów na obcym boisku. W jakim składzie wyjdzie Śląsk Wrocław na boisko? Przeczytaj tutaj.

Święconka - symbol zmartwychwstania

"Święconka, z którą idziemy do kościoła w Wielką Sobotę, ma w kulturze katolickiej bardzo duże znaczenie. Jest ona symbolem zmartwychwstania - zwycięstwa życia nad śmiercią i zbawienia, które dokonało się poprzez śmierć Jezusa na krzyżu."

Co tradycyjnie umieszczamy w świątecznych koszyczkach? To oczywiście:

Zachęcamy do zobaczenia zdjęć z tego wydarzenia i dołączenia do naszego kibicowskiego grona podczas kolejnych świątecznych spotkań na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu!