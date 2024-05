Prasówka 23.05.2024 Wrocław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wrocławia

W samo południe z placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu wyruszył barwny korowód juwenaliowy. Trasa przemarszu wiodła przez most Grunwaldzki i plac Dominikański, aż do placu Wolności, gdzie studenci z Wrocławia symbolicznie przejęli klucze do miasta od prezydenta Jacka Sutryka, obejmując "władzę" na najbliższe dwa dni. Korowód był zabezpieczany przez funkcjonariuszy policji, którym udzieliła się wesoła atmosfera.

We wtorek, 21 maja, podczas II Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego obecnej kadencji, radni zdecydowali o składzie nowego zarządu naszego regionu. Marszałkiem województwa został Paweł Gancarz z klubu Trzecia Droga-PSL, wicemarszałkami Wojciech Bochnak i Michał Rado, a członkami zarządu Jarosław Rabczenko i Natalia Gołąb. W obradach sejmiku województwa wzięło udział 35 radnych.

Polska nadal zmaga się z problemem nielegalnego importu odpadów z zagranicy. Ostatnim przykładem tego zjawiska jest zatrzymanie na Dolnym Śląsku ciężarówki, która przewoziła aż 18 ton zużytej odzieży i zanieczyszczonych tekstyliów pochodzących ze Szwajcarii. Warto zastanowić się, jak duże jest to zjawisko i jakie konsekwencje niesie za sobą dla środowiska oraz społeczeństwa.

W niedzielę, niezależnie od wyników ostatniej kolejki, Wrocław będzie świętował. Piłkarze Śląska, którzy w sezonie 2023/24 zagwarantowali sobie co najmniej wicemistrzostwo Polski, spotkają się z kibicami w Rynku. To wydarzenie ma być ukoronowaniem emocjonującej końcówki sezonu w PKO Ekstraklasie, gdzie drużyna wciąż ma szanse na mistrzostwo. Przygotowania do fety idą pełną parą, a miasto żyje nadchodzącym wydarzeniem.

W sercu Wrocławia, przy ul. Ruskiej 46, znajduje się Galeria Neonów - miejsce, które stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta. Od kilku miesięcy trwa jednak niepewność co do przyszłości tej kultowej przestrzeni. Pomimo ustnych obietnic i zaangażowania lokalnych władz, formalne porozumienie wciąż nie zostało podpisane. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy i co dalej z galerią, która od lat rozświetla wrocławskie noce?