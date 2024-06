Uwaga, kierowcy! Wypadek z udziałem ciężarówki niedaleko Oleśnicy. Jest ofiara śmiertelna

Wczesnym rankiem, podczas gdy większość z nas jeszcze spoczywała, na drodze S8 w pobliżu Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy, z nieznanych jeszcze przyczyn, wypadł z drogi i zakończył swój bieg w rowie, przynosząc śmiertelne skutki. W niniejszym artykule przedstawiamy wszystko, co wiemy na ten moment o tym tragicznym zdarzeniu.

Szczegóły wypadku

W piątek, 14 czerwca, około godziny 5 rano, na drodze S8 w miejscowości Cieśle, doszło do wypadku samochodu ciężarowego. Kierowca pojazdu, jadąc w kierunku Wrocławia, stracił kontrolę nad pojazdem, co doprowadziło do zjechania z drogi i wypadnięcia do rowu.