Wjechał w samochody zaparkowane na Nadodorzu we Wrocławiu i uciekł. Duże zniszczenia

Sceneria na ulicy Roosevelta we Wrocławiu była przygnębiająca – zniszczone samochody, rozrzucone zderzaki i inne elementy karoserii świadczyły. Świadkowie spekulują, że kierowca mógł próbować uciec przed policją, co doprowadziło do kolizji z prawidłowo zaparkowanymi autami, a następnie do ucieczki z miejsca wypadku. Właściciele uszkodzonych pojazdów oraz funkcjonariusze przez długi czas byli na miejscu zdarzenia. Pierwsi zabezpieczali auta, a drudzy ślady wypadku. Zbierano dowody i dokumentowani szkody.

Jedna z czytelniczek Gazety Wrocławskiej, która jako pierwsza poinformowała o zdarzeniu, podzieliła się swoją relacją:

"Ktoś wjechał w pięć aut, a potem uciekł. Na szczęście, nikomu nic się nie stało". Załączone przez nią zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazują skalę zniszczeń.

Policja prawdopodobnie już rozpoczęła poszukiwania pojazdu sprawcy. Szczegóły dotyczące wypadku są wciąż ustalane, a my będziemy śledzić rozwój sytuacji i informować o nowych faktach.