20 lat laptopów MSI - technologiczne święto w Wytwórni Filmów Fabularnych

20 lat laptopów MSI

14 czerwca turyści zmierzający do Hali Stulecia musieli być mocno zdziwieni widząc smoki przed wejściem do Wytwórni Filmów Fabularnych. Te fantastyczne zwierzaki nie pojawiły się tam przez przypadek - to maskotki MSI, która w WFF zorganizowała swój event z okazji 20 lat produkcji laptopów.

Wydarzenie było bezpłatne, wymagało jednak wcześniejszej rejestracji na konkretną godzinę, a wszystko po to, by w komfortowych warunkach cieszyć się z atrakcji przygotowanych przez MSI.