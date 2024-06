Wyjątkowy Koncert Laboratorium Pieśni w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Festiwal Jogi Tomasz Pawlak

Kamila Wierzbicka mat. pras. zespołu Zobacz galerię (16 zdjęć)

W malowniczej scenerii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się niezwykły koncert zespołu Laboratorium Pieśni. W zielonym sercu miasta, w otoczeniu bujnej natury, Laboratorium Pieśni zabierze nas w mistyczną podróż przez kulturowe krajobrazy dźwięków, przy akompaniamencie etnicznych instrumentów. Wydarzenie to będzie kulminacją Festiwalu Jogi, celebrującą życie i radość. Przyłącz się do nas 16 czerwca 2024 roku, aby celebrować najdłuższe dni w roku w harmonii dźwięków i kolorów. Bilet na koncert upoważnia również do uczestnictwa w Festiwalu Jogi oraz zwiedzania Ogrodu Botanicznego w godzinach otwarcia.