Rustica - folkowy wieczór na letniej scenie starego klasztoru we Wrocławiu. Wieczór legend, baśni oraz fantastycznej muzyki!

Dołączcie do świata legend

Rustica – Gwiazda Wieczoru

Wieczór uświetni występ zespołu Rustica, znanego wrocławskiego zespołu folkowego. Rustica to trupa bardów, która podczas koncertów przenosi swoich słuchaczy w inny, baśniowy świat. Dzięki wyjątkowej muzyce oraz pięknym strojom, w których występują, tworzą atmosferę pełną magii i tajemnicy. Zespół Rustica czerpie inspiracje z legend i tradycji różnych kultur, a także z tradycyjnych melodii średniowiecznych z całej Europy. Ich unikalny styl, określany mianem fantasy medieval folku, to fuzja średniowiecznych melodii i sugestywnej muzyki baśniowych światów. Każdy ich koncert to podróż w czasie i przestrzeni, pełna emocji i niespodzianek.