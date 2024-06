Prasówka z Wrocławia 15.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Kalendarzowe lato coraz bliżej. Piękna pogoda zachęca do szukania ochłody nad wodą. Już w tę sobotę, 15 czerwca, otworzy się kolejna letnia pływalnia. Po sezonowej przerwie otwiera się ponownie pływalnia letnia Orbita przy ul. Wejherowskiej. Kompleks trzech nowoczesnych basenów cieszy się co roku wielką popularnością wśród wrocławian. W zeszłym roku pływalnię odwiedziło 80 tysięcy osób!

Wrocław wzbogaci się o dwa nowe parki, które mają stać się zielonymi płucami miasta i miejscem wypoczynku dla mieszkańców. Jeden z nich, zlokalizowany w północnej części miasta, zaoferuje staw i bogate zaplecze rekreacyjne, podczas gdy drugi, na południowym-zachodzie, zostanie wyposażony w nowoczesny plac zabaw. Inwestycje te mają na celu nie tylko zwiększenie atrakcyjności Wrocławia jako miejsca do życia, ale również poprawę ekologii i dostępu do terenów zielonych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tragiczne wydarzenia rozegrały się na drodze S8 w pobliżu Oleśnicy, gdzie samochód ciężarowy wypadł z jezdni, prowadząc do śmierci jednej osoby i poważnych utrudnień w ruchu drogowym. Oto co należy wiedzieć o tej tragedii i jej konsekwencjach.

Ogórek, czyli popularny autobus z zakładów motoryzacyjnych w Jelczu w tym roku kończy 40 lat. Z tej okazji Centrum Historii Zajezdnia zaprasza wrocławian do wspólnego świętowania w nadchodzący weekend 15-16 czerwca. Na odwiedzających będą czekać liczne atrakcje, w tym tort i możliwość przejechania się kultowym ogórkiem.

W nadchodzący weekend we Wrocławiu będzie pełen atrakcji! 14 do 16 czerwca stolica Dolnego Śląska zaprasza na wiele wydarzeń. Czekają na Was koncerty, wydarzenia sportowe jak półmaraton, mnóstwo zabaw dla dzieci podczas osiedlowych imprez kulturalnych. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański gdzie będą prowadzone warsztaty florystyczne dla dzieci. Zapraszają również kina plenerowe. Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu zaprasza na REKON, czyli prezentację grup rekonstrukcyjnych.