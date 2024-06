Co dalej z dojazdem do ponad tysiąca działek ROD? Czy droga zostanie zlikwidowana?

Dla wielu mieszkańców Wrocławia, możliwość korzystania z własnej działki w ROD (Rodzinnych Ogrodach Działkowych) Złocień, Kalina oraz Energetyk jest nie tylko formą rekreacji, ale także istotnym elementem codziennego życia. Około dwóch tygodni temu, działkowcy stanęli w obliczu niepokojącej wiadomości o możliwej likwidacji jedynego dojazdu do ich zielonych enklaw. Sytuacja wydawała się poważna, jednak najnowsze ustalenia między PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) a władzami miasta Wrocławia przynoszą ulgę i nadzieję dla zainteresowanych.

Niepewność i obawy działkowców

Początkowo, ogłoszenie o planowanej likwidacji przejazdu kolejowego, który stanowi jedyny dojazd do ponad tysiąca działek ROD we Wrocławiu, wywołało zrozumiałe zaniepokojenie wśród właścicieli i użytkowników działek. Decyzja o ewentualnym zamknięciu przejazdu była motywowana przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Działkowcy obawiali się, że utrata dostępu do swoich ogrodów działkowych znacząco wpłynie na ich życie i możliwości korzystania z przydzielonych im terenów.

Porozumienie zapewniające przyszłość przejazdu

W obliczu tych obaw, intensywne rozmowy i negocjacje między PKP PLK a władzami miasta Wrocławia doprowadziły do porozumienia, które zapewnia przyszłość przejazdu. - PLK SA i miasto porozumiały się co do formy i zakresu prac. Zarządca infrastruktury kolejowej wykona roboty na przejeździe. Prace sfinansuje miasto, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca użytkowania i utrzymania przejazdu. Szczegóły i termin prac są uzgadniane – tłumaczy Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Takie rozwiązanie problemu podkreśla również prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, potwierdzając zaangażowanie miasta w utrzymanie i modernizację przejazdu. - Dla mnie najistotniejsze jest utrzymanie tego przejazdu. To dojazd do wielu ogródków działkowych. Ustaliliśmy z partnerami z PKP PLK, że przejazd pozostaje, będzie modernizowany i te prace miasto sfinansuje. Będziemy również jako miasto finansować późniejsze bieżące utrzymanie przejazdu – mówi Jacek Sutryk.

Znaczenie decyzji dla mieszkańców i działkowców

Decyzja ta ma kluczowe znaczenie nie tylko dla obecnych użytkowników działek, ale także dla przyszłych pokoleń, które będą mogły cieszyć się dostępem do tych zielonych przestrzeni. Modernizacja przejazdu oraz zapewnienie jego bieżącego utrzymania to ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności terenów ROD, co bez wątpienia przyczyni się do poprawy jakości życia wielu mieszkańców Wrocławia.

Utrzymanie przejazdu to także dowód na to, że dialog i współpraca między różnymi instytucjami mogą przynieść rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie strony. Ta decyzja pokazuje, jak ważne jest dbanie o wspólne dobro i potrzeby społeczności lokalnych, zwłaszcza w kontekście zachowania dostępu do terenów rekreacyjnych i zielonych przestrzeni w miejskim krajobrazie. Zobacz też:

