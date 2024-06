Pływalnia letnia Orbita - otwarcie już w sobotę 15 czerwca

Pływalnia letnia Orbita

Pływalnia letnia Orbita to kompleks 3 odkrytych basenów, które zostały wybudowane specjalnie z okazji The World Games 2017. Największym z nich jest basen pływacki o wymiarach 50x25 m i głębokości od 1,6 do 1,8 m. Osób, które szukają przede wszystkim okazji do odpoczynku z pewnością skusi basen rekreacyjny (50x25 m), w którym oprócz strefy wydzielonej do pływania została wypłycona część ze zjeżdżalniami (głębokość od 1 do 1,4 m). Na najmłodszych będzie czekał brodzik z fontanną i placem zabaw w pobliżu. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni będzie czuwało 5 ratowników.