Przegląd prasy z tygodnia 19.05.2024. Co działo się we Wrocławiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.05 a 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzieci pobiegły w Survival Race Kids we Wrocławiu. Mamy zdjęcia, co za akcja, co za emocje!”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dzieci pobiegły w Survival Race Kids we Wrocławiu. Mamy zdjęcia, co za akcja, co za emocje! Mówi się, że brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko. Zgodnie z tym powiedzeniem najszczęśliwsze były dzisiaj na polanie przy kąpielisku Morskie Oko. A wszystko dzięki Survival Race Kids. Chociaż wielu dorosłych drży na sama myśl o wzięciu udziału w klasycznym Survival Race, te dzieciaki nie miały w sercu strachu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Dni Odry 2024 oraz Piknik Odrzański. To największe wydarzenie kierowane do mieszkańców Wrocławia oraz turystów W piątek, 17 maja, rozpoczęły się 8. Dni Odry – wydarzenie, które mocno wpisało się w kalendarz imprez we Wrocławiu. Co roku mieszkańcy i turyści licznie uczestniczą w organizowanych spotkaniach i koncertach. Początkowo obchodzono jedynie Dzień Odry, lecz teraz jest to seria wydarzeń pod nazwą Dni Odry, które trwają od 17 do 26 maja.

📢 Trwa właśnie festiwal Kupuj Świadomie w starej zajezdni Czasoprzestrzeń we Wrocławiu. Miła atmosfera oraz produkty polskich rękodzielników! W Czasoprzestrzeni we Wrocławiu odbywa się dziś oraz jutro (18 i 19 maja) festiwal Kupuj Świadomie. Jest to wyjątkowa impreza dla fanów mody, rzemiosła, a także wyjątkowego jedzenia. Dziś i jutro można tu przyjść spędzić miło czas i zrobić zakupy. W starej zajezdni wystawiło się nieco ponad 100 wystawców praktycznie z całej Polski, między innymi z Gliwic, Oławy, Trzebnicy, Łodzi.

Tygodniowa prasówka 19.05.2024: 12.05-18.05.2024 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niesamowity zbiornik wodny ponad osławioną Palestyną. Wokół krajobraz księżycowy - zobaczcie zdjęcia! Mamy na Dolnym Śląsku miejsca, w których dominują spłaszczone, kamienne pagórki - i nie są to Góry Stołowe. Towarzyszą im "dziewicze" tereny pokryte czarnym pyłem z "kraterami" wypełnionymi wodą - i nie jest to powierzchnia Księżyca. Pokopalniane hałdy i osadniki wyglądają niesamowicie. Odwiedziliśmy największy zbiornik, jaki powstał na terenie wałbrzyskiego osadnika. Jest położony nad osławioną Palestyną w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Już po raz trzynasty Wrocławska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu organizuje Targi Książki Regionalnej „Silesiana”. Zobaczcie, są perełki Ma Placu Solnym stanął biały namiot, w którym swoje stoiska rozstawili wydawcy książek poświęconych tematyce związanej z Dolnym Śląskiem. W tym roku nowości wydawnicze prezentuje 27 wystawców. To trzynaste Targi Książki Regionalnej „Silesiana” organizowane przez Wrocławską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. 📢 Co ciekawego dzieje się we Wrocławiu w weekend 18-19 maja. Sprawdź gdzie się wybrać i co zobaczyć, będzie się wiele działo! Każdy weekend we Wrocławiu to gwarancja braku nudy, a ten nadchodzący (17-19 maja) nie będzie wyjątkiem. Miasto tętni życiem, oferując mnóstwo atrakcji związanych nie tylko z Nocą Muzeów. Mieszkańcy mogą liczyć na targi, pikniki, wielkie święto jednego z najpopularniejszych osiedli, aktywności sportowe oraz kino plenerowe. Wybór jest ogromny! Sprawdźcie sami!

📢 Dramatyczny wypadek we Wrocławiu: Mężczyzna wpadł pod tramwaj na ulicy Legnickiej, nie wiadomo kim jest W nocy z czwartku na piątek, na ulicy Legnickiej we Wrocławiu, doszło do przerażającego wypadku. Mężczyzna, przechodząc przez torowisko wpadł pod nadjeżdżający tramwaj. Aby wydobyć poszkodowanego spod wagonu, konieczne było użycie dźwigu. Jego stan jest bardzo ciężki, a policja nie wie, kim jest. 📢 Zamaskowany sprawca z paralizatorem napadł na pocztę we Wrocławiu. Ukradł pieniądze i uciekł. Być może to seryjny przestępca Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Wrocław Stare Miasto zatrzymali podejrzanego o napad z paralizatorem na pocztę we Wrocławiu. Znaleźli przy nim zrabowane pieniądze, maskę, paralizator i inne rzeczy, których użył podczas przestępstwa.

📢 Nietypowy widok na DK 35 - toi-toi na środku drogi! Kierowcy nie wierzą własnym oczom - zdjęcia Jedziesz sobie drogą krajową nr 35 przez Wałbrzych, dojeżdżasz do zwężenia... a tam! Na samym środku drogi... Zobaczcie sami, bo naszym Czytelnikom trudno było w to uwierzyć.

📢 Śmiertelny wypadek w Goduszynie koło Jeleniej Góry. Zginął motocyklista, dziś wiadomo już więcej o tragedii Na drodze krajowej nr 3 w Goduszynie w powiecie karkonoskim zginął 41-letni motocyklista z powiatu lubańskiego. Mężczyzna był reanimowany przez 20 minut, ale obrażenia których doznał, były zbyt poważne. Dziś (17 maja) wiadomo nieco więcej o śmiertelnym wypadku w Goduszynie, choć policja nadal bada okoliczności. 📢 Badania profilaktyczne dobrą ścieżką do zdrowia. Sprawdź, gdzie możesz zrobić bezpłatną mammografię W obliczu rosnącej świadomości na temat raka piersi, ważne jest, aby każda kobieta wiedziała, jak i gdzie może skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. We Wrocławiu i powiecie wrocławskim ruszyła akcja profilaktyczna, która umożliwia bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w określonym przedziale wiekowym. Warto zaznaczyć, że od listopada 2023 roku, kwalifikacje wiekowe zostały poszerzone, co otwiera program dla szerszej grupy kobiet.

📢 Tragedia niedaleko Oleśnicy. 26-latka została zagryziona przez trzy agresywne psy Spokojna przejażdżka na rolkach zamieniła się w koszmar, gdy trzy agresywne psy rasy american bully zaatakowały 26-letnią kobietę w miejscowości Świerzna pod Oleśnicą. Młoda kobieta, poważnie ranna, musiała być przetransportowana helikopterem do szpitala. Właściciel psów, będący pod wpływem alkoholu, teraz zmaga się z poważnymi zarzutami. 📢 Uwaga! Jeśli widziałeś tą kobietę, bezzwłocznie powiadom najbliższy posterunek policji. Możesz uratować jej życie W okolicach Wrocławia, dokładnie w Jelczu-Laskowicach, trwają intensywne poszukiwania 35-letniej Jolanty Krzemińskiej, która zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Rodzina i lokalne służby są zaniepokojone jej bezpieczeństwem, gdyż od momentu zaginięcia, które miało miejsce w środę, 15 maja, około godziny 21:00, nie ma z nią żadnego kontaktu. Ostatni raz widziana była przez rodzinę, co budzi obawy o jej zdrowie i życie.

📢 Ciekawe zjawisko na wrocławskim niebie. Niektórzy mieszkańcy zobaczą...ducha Wrocław, miasto znane z wielu atrakcji, oferuje również niezwykłe spektakle na niebie. Dziś, 16 maja, mieszkańcy i goście Wrocławia mają wyjątkową okazję do obserwacji niezwykłego zjawiska astronomicznego. Czy wiesz, co pojawi się na niebie? 📢 Widzieliście swastyki na ulicach Wrocławia? To scenografia nowego serialu historycznego W sercu Wrocławia, na ulicach pełnych historycznego ducha, niedawno można było doświadczyć niezwykłego zjawiska. Plac Uniwersytecki, ulica Włodkowica oraz bulwary nad Odrą na chwilę przemieniły się w przedwojenne Breslau. Wszystko to za sprawą pierwszej polskiej produkcji Disney+, kryminalnego serialu, który zabierze widzów do lat 30. XX wieku. Przygotowania do realizacji tego ambitnego projektu wzbudziły ogromne zainteresowanie, a samo miasto stało się areną filmowych zmagań z przeszłością. 📢 A może na plażę? Teraz we Wrocławiu będzie kolejne miejsce do tego! Gdzie znajdzie się miejska plaża? Wrocław planuje powiększenie swojej oferty rekreacyjnej o kolejną plażę miejską, która ma powstać w zaskakującej lokalizacji nad rzeką Oławą. Zarząd Zieleni miejskiej ogłosił przetarg na dzierżawę terenu, otwierając możliwość stworzenia nowego miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Czy ten projekt przemieni Plac Na Niskich Łąkach w nowy letni raj dla Wrocławia?

📢 Nie wiadomo, czy się śmiać czy płakać. Nietrzeźwy kierowca chciał przekupić funkcjonariuszy policji Wrocławski incydent z udziałem nietrzeźwego kierowcy, który próbował przekupić funkcjonariuszy policji, wstrząsnął opinia publiczną. Zamiast spodziewanych trzech lat, mężczyźnie grozi teraz do ośmiu lat więzienia. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane. 📢 Restauracja 381 w Jedlinie - Zdroju ma szansę być perełką na gastronomicznej mapie powiatu wałbrzyskiego. Zobaczcie Choć dopiero została otwarta i jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, to już przyciąga zaciekawionych gości, głównie z pobliskiego Wałbrzycha. Kiedy pytamy ich, czy smakowało, odpowiadają szerokim uśmiechem i z uznaniem kiwają głową. Restauracja 381 w Jedlinie - Zdroju ma szansę zostać perełką na gastronomicznej mapie powiatu wałbrzyskiego. Leży tuż koło budowanego właśnie Parku Wodnego, jakiego nie ma w całym regionie, jest tu ładnie i smacznie. Za pomysłem stoi pani Iwona, urzędniczka z Wałbrzycha z 28-letnim stażem, która rzuciła wszystko i realizuje marzenia.

📢 Darmowy koncert w Hali Stulecia. Widowisko muzyczne z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Widowisko muzyczne z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie nawiązuje do koncertów, które miały miejsce na wrocławskim Rynku z okazji przystąpienia oraz 10-lecia przystąpienia do UE — “Anioły Europy” oraz “Księga Aniołów i Ludzi”. 📢 Z duchem czasów. 70 lat Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Nowy cykl w kinie DCF Zapraszamy serdecznie na inaugurację nowego cyklu filmowego, która odbędzie się już w nadchodzący poniedziałek, 20 maja, o godzinie 18:30, w kinie DCF. Tym razem wspólnie z wrocławską Wytwórnią Filmów Fabularnych mamy przyjemność rozpocząć serię wydarzeń, upamiętniających 70. rocznicę powstania WFF.

