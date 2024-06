Śluza Opatowice w końcu zostanie wyposażona w przejście. Kiedy nastąpi długo wyczekiwane otwarcie?

Śluza Opatowice, będąca kluczowym punktem dostępu do wyspy Opatowickiej dla pieszych i rowerzystów, wkrótce znów będzie dostępna. Ta decyzja to efekt wspólnych działań mieszkańców, lokalnych mediów i władz, które po latach dialogu, w końcu przyniosły pożądany rezultat. Oto szczegóły tego, co doprowadziło do zmiany decyzji i jakie kroki zostaną podjęte, aby zapewnić bezpieczeństwo i dostępność przejścia.