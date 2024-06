Zabytkowe wiadukty w Wałbrzychu i Jeleniej Górze będą remontowane za 125 mln zł. Pociągi z Wrocławia do stolicy Karkonoszy pojadą szybcie

Prace na czterech wiaduktach w Wałbrzychu, dwóch mostach nad Bobrem

Prace, które przy pomocy środków z KPO, przeprowadzi PKP PLK obejmą odcinek kolejowy z Jeleniej Góry do Wałbrzycha, dzięki temu pociągi z Wrocławia pojadą szybciej w Karkonosze. Już teraz najkrótszy czas podróży pociągiem na tej trasie wynosi 1 godz. 45 minut. Na tej trasie każdego dnia jeździ ich kilkadziesiąt, to bardzo ważne połączenie dla Dolnego Śląska. Korzystają z niego pracownicy firm, studenci, uczniowie szkół podstawowych i średnich turyści, czy osoby leczące się w u specjalistów w stolicy Dolnego Śląska.

PKP PLK będzie także modernizować osiem przejazdów kolejowych

Ponadto wyremontowane zostaną również tory i sieć trakcyjna na odcinku 7 km z Wałbrzycha Fabrycznego do Sędzisławia. Dzięki temu pociągi będą mogły jeździć tam szybciej o 20km/h i rozwiną prędkość do 100-120km/h. Będą też mogły przewozić cięższe ładunków co istotne z punktu widzenia dolnośląskich kopalni, gdzie wydobywa się kamień.

Prace na kolei między Jelenią Górą i Wałbrzychem wykona firma POOR

„Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław Świebodzki - Jelenia Góra - prace na szlaku Marciszów - Sędzisław, Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny oraz na obiektach inżynieryjnych” wykona firma PORR. Najpierw ruszą prace projektowe, a jesienią planowane są roboty. Inwestycja ma być gotowa za 26 miesięcy.

Jak zaznacza Marta Pabiańska, zakończyły się także inne bardzo ważne prace na trasie z Wrocławia do Jeleniej Góry. Mowa o tunelu z XIX wieku między Wojanowem i Janowicami Wielkimi. Został on poszerzony z ok. 8 do ok.11 metrów, co poprawiło przepustowość trasy. Dzięki temu od od 4 czerwca pociągi jeżdżą tym tunelem dwutorowo.