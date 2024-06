Wygięta szyna tramwajowa na wrocławskim Podwalu. MPK zapowiada gruntowny remont

W poniedziałkowe popołudnie, 17 czerwca, mieszkańcy Wrocławia ponownie stanęli w obliczu znanej im sytuacji - na ulicy Podwale doszło do awarii torowiska tramwajowego. Szyna wygięła się pod wpływem wysokiej temperatury, co zmusiło tramwaje do zmiany trasy. Ta niefortunna "tradycja" nawiedza miasto już piąty rok z rzędu, jednak tym razem może być inaczej. MPK Wrocław zapowiada przetarg na remont torowiska, co ma na celu zapobieganie przyszłym awariom.