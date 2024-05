Tunel jak w filmie! Teraz dreszczyk emocji będą mogli poczuć pasażerowie Kolei Dolnośląskich

Nowa era podróży kolejowych na Dolnym Śląsku

Podróżowanie pociągiem z Wrocławia do Jeleniej Góry przez lata wiązało się z koniecznością przejazdu przez tunel kolejowy między Janowicami Wielkimi a Wojanowem. Ten 300-metrowy odcinek był znany jako wąskie gardło, które znacząco wpływało na komfort i czas podróży. Dzięki gruntownej przebudowie, która właśnie dobiegła końca, tunel ten nie tylko zyskał na estetyce, ale przede wszystkim na funkcjonalności. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na skrócenie czasu podróży do stolicy Karkonoszy o około 4 minuty, co jest znaczącą poprawą dla pasażerów.

Sam proces przebudowy był nie lada wyzwaniem. Tunel został poszerzony, co umożliwiło jednoczesny przejazd pociągów w obu kierunkach. To znacząco zwiększa przepustowość trasy, co w przyszłości pozwoli na zwiększenie liczby kursów, zarówno do Jeleniej Góry, jak i w głąb Karkonoszy. Prace objęły nie tylko poszerzenie tunelu, ale także odnowienie jego wnętrza. Wykonawca, firma PORR, zastosowała nowoczesne technologie, w tym maszynę TEM (Tunnel Enlargement Machine) „Katarzyny” do odcinkowej rozbiórki kamiennej obudowy i budowy nowej żelbetowej konstrukcji.