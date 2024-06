Wybierasz się pociągiem na wakacje? Szykuj się na zmiany w rozkładzie jazdy

Koleje Dolnośląskie: szybciej i wygodniej

Dzięki zakończeniu modernizacji tunelu w Trzcińsku, podróżni Kolei Dolnośląskich mogą cieszyć się krótszym czasem przejazdu i większym komfortem podróży. "Prace zakończono i teraz dwa pociągi przejadą jednocześnie w tunelu, co wcześniej było niemożliwe" informują przedstawiciele Kolei. Skrócenie czasu przejazdu między Wrocławiem Głównym a Jelenią Górą do prawie 2 godzin i 15 minut, a w przypadku najszybszego pociągu KD Sprinter Książ nawet do 1 godziny i 51 minut, to znacząca poprawa dla pasażerów.

Nowością w ofercie Kolei Dolnośląskich będzie połączenie z Wrocławia do Świnoujścia, uruchomione 22 czerwca. Pociąg KD Premium Nadmorski umożliwi podróż nad morze w czasie zaledwie 5 godzin i 13 minut. Bilety na to połączenie zostały wycenione na 89 i 99 zł.