Odrodzenie Odry: jak wielka akcja sprzątania może ocalić rzekę?

W piątek, 24 kwietnia, rozpocznie się pierwsze z wielu zaplanowanych działań mających na celu oczyszczenie Odry. Punktualnie o godzinie 10:00, wolontariusze zgromadzą się koło Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu, aby rozpocząć swoją misję. Ale to dopiero początek. W planach jest jeszcze siedem innych akcji sprzątania na terenie miasta, obejmujących takie obszary jak Maślice, Kozanów, Karłowice, Szczepin, Muchobór, a także okolice Oławy w pobliżu Lasu Rakowickiego. Ta wielka mobilizacja ma na celu nie tylko usunięcie fizycznych zanieczyszczeń z rzeki, ale również zwrócenie uwagi na krytyczne problemy związane z ekologią w regionie.

Organizatorzy akcji, wraz z podróżnikiem i ekologiem Dominikiem Dobrowolskim, podkreślają potrzebę podjęcia konkretnych kroków w celu zahamowania negatywnego wpływu działalności człowieka na rzekę.

- Dążymy do ograniczenia, a docelowo zahamowania zrzutu zasolonej wody z kopalń. Dodatkowo żądamy od władz przeglądu wszystkich instalacji oczyszczalni ścieków w Polsce, dlatego, że notorycznie dochodzi do zrzutów ścieków. Dopóki to się nie stanie, to nie mamy szansy na poprawę sytuacji w rzece - dodaje Dobrowolski.