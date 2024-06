We Wrocławiu powstaje coraz więcej stref płatnego parkowania. Gdzie jeszcze można za darmo zostawić samochód?

Zmiany w strefie płatnego parkowania

W strefie płatnego parkowania, różnicuje się obszary na śródmiejskie i te położone nieco dalej. Każdy z nich ma inne taryfy oraz zasady płatności. W obszarze ścisłego centrum opłaty za parkowanie obowiązują każdego dnia, co znacząco wpływa na komfort i koszty parkowania w mieście.

Wrocław, podobnie jak wiele innych dużych miast, dynamicznie rozwija swoją strefę płatnego parkowania. Obecnie, liczba miejsc objętych opłatami zbliża się do 10 000, a strefa płatna sukcesywnie rozszerza swoje granice. Pod koniec 2023 roku do strefy płatnego parkowania zostało włączone całe osiedle Huby i część Tarnogaju . A za około dwa miesiące płatnym parkowaniem objęta zostanie kolejna część Nadodrza, wskazują na szybkie zmiany w organizacji miejskiego parkowania.

Gdzie jeszcze można parkować za darmo?

Mimo rosnącej liczby miejsc płatnych, w centrum Wrocławia wciąż można znaleźć kilka lokalizacji, gdzie parkowanie jest darmowe. Są to obszary położone nieco na obrzeżach ścisłego centrum, ale nadal zapewniające stosunkowo łatwy dostęp do najważniejszych punktów miasta. W centrum Wrocławia nadal istnieje kilka miejsc, gdzie możemy zaparkować za darmo. Znajdują się one w strefie śródmiejskiej, czyli tej najdroższej oraz strefie „podśródmiejskiej". Udało nam się je zlokalizować i oznaczyć na mapie, informują eksperci, dostarczając cennych wskazówek dla kierowców.