Długo wyczekiwany remont wkrótce się zakończy. Ulica Pomorska ma być oddana do użytku

Remont ulicy Pomorskiej był jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów infrastrukturalnych w regionie. Po dwóch latach intensywnych prac, droga ta została gruntownie zmodernizowana, co ma znacząco wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Nowa nawierzchnia, lepsza organizacja ruchu oraz udogodnienia dla rowerzystów i pieszych to tylko niektóre z aspektów, które zasługują na uwagę.

Kompleksowa modernizacja

Wzdłuż drogi posadzono nowe sadzonki, a kostka brukowa została ułożona z niezwykłą precyzją. Takie działania mają nie tylko charakter praktyczny, ale również estetyczny, co znacząco wpływa na ogólny wygląd i atmosferę tego miejsca.

Remont ulicy Pomorskiej nie ograniczył się tylko do wymiany asfaltu. Przebudowa objęła również nowe chodniki, wymianę torowiska, oświetlenia, trakcji oraz sieci. Tak szeroko zakrojone działania miały na celu nie tylko poprawę jakości jazdy, ale również zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Jednym z największych atutów zmodernizowanej ulicy Pomorskiej jest nowa, szeroka droga rowerowa, która biegnie wzdłuż parku Staszica. Ta znacząca poprawa infrastruktury rowerowej została bardzo pozytywnie przyjęta przez lokalną społeczność rowerzystów, zapewniając im bezpieczną i wygodną przestrzeń do poruszania się.

"Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest w czerwcu, jesienią nasadzone zostaną zaś kolejne drzewa" – dodaje Krzysztof Świercz.

Koszt remontu ul. Pomorskiej wyniósł blisko 80 milionów złotych, co świadczy o skali i znaczeniu projektu dla miasta. Zakończenie prac budowlanych i planowane nasadzenia kolejnych drzew mają jeszcze bardziej poprawić estetykę i funkcjonalność tej części miasta.

Remont ulicy Pomorskiej to projekt, który ma znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców i wszystkich korzystających z tej drogi. Nowa nawierzchnia, udogodnienia dla rowerzystów i pieszych, a także poprawa organizacji ruchu to elementy, które sprawiają, że ulica ta staje się wzorem nowoczesnej infrastruktury miejskiej. Otwarcie drogi to nie tylko dobra wiadomość dla kierowców, ale również ważny krok w kierunku tworzenia bardziej przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla wszystkich mieszkańców miasta.

