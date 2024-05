Nowe muzeum powstanie na Dolnym Śląsku. Jak będzie wyglądało Muzeum Wałbrzyszan? Co już o nim wiadomo?

Podczas majowej sesji Rady Miasta Wałbrzycha radni przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024 rok. Wśród zmian pojawiło się nowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie Muzeum Wałbrzyszan na terenie Starej Kopalni, w budynku Siłowni. Inwestycja, ma zostać zrealizowana w latach 2024 - 2025.

- Czy to ma być nowa instytucja kultury, czy pojawi się muzeum miejskie w Wałbrzychu, bo wydaje mi się, że Muzeum Porcelany nie spełnia tej funkcji. Czy też będzie to filia albo oddział Muzeum Porcelany. Albo jest to umowna nazwa pewnej przestrzeni wystawienniczej, która pojawić się ma w Starej Kopalni. Kto będzie w związku z tym czuwał nad tym Muzeum Wałbrzyszan, aby to rzeczywiście było coś "na serio" i miało charakter oraz walor muzeum, by ekspozycja nie ograniczyła się do prezentacji jakichś pozostałości, gratów, sprzętów przedwojennych mieszkańców Wałbrzycha odnajdywanych w piwnicach, co było ogłaszane w ostatnich miesiącach jako odnalezienie "wałbrzyskiego skarbu" - dopytywał o szczegóły inwestycji Piotr Sosiński, radny i były wiceprezydent Wałbrzycha.