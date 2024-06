Nowy apartamentowiec we Wrocławiu już gotowy. Jakie mieszkania oferuje deweloper na Czystej 4?

Od galerii handlowej do apartamentowca

Apartamentowiec Czysta 4 oferuje 183 mieszkania, które zostały zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach przyszłych mieszkańców. Mieszkania są dostępne w kilku metrażach, począwszy od 1-pokojowych o powierzchni 25-53 mkw., przez 2-pokojowe (38-54 mkw.), 3-pokojowe (52-71 mkw.), aż po 4-pokojowe o imponującym rozmiarze 88 mkw. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 493 tys. zł, co pokazuje, że luksus i nowoczesność mają swoją cenę.

Gdzie niegdyś znajdowała się popularna Galeria na Czystej, dziś stoi nowoczesny, 7-piętrowy apartamentowiec. Ta zmiana nie tylko odmieniła krajobraz miejski, ale również wzbudziła kontrowersje związane z wyburzeniem budynku galerii, który był laureatem miejskiego konkursu "Piękny Wrocław". Mimo to, deweloper BPI Real Estate postawił na innowację, tworząc miejsce, które ma odpowiadać na potrzeby współczesnych mieszkańców miasta.

Nowoczesne udogodnienia dla mieszkańców

- Elementy elewacji poprzedniego budynku wykorzystaliśmy do wykończenia wnętrz w obecnej inwestycji - mówi deweloper.

Do dyspozycji mieszkańców są nie tylko przestronne mieszkania wyposażone w system smart home, ale także liczne przestrzenie wspólne takie jak taras widokowy z zielenią, strefa coworkingowa, parkingi, rowerownia z warsztatem, komórki lokatorskie oraz innowacyjne rozwiązania ekologiczne, takie jak panele fotowoltaiczne i system odzysku deszczówki.

- Czysta 4 to nowoczesna inwestycja klasy premium zlokalizowana w centrum Wrocławia. W sąsiedztwie inwestycji odnajdziemy m.in. Operę Wrocławską, Teatr Lalek, Galerię Renoma oraz zieloną Promenadę Staromiejską. Wygoda i komfort w środku miasta są możliwe i przyjemne!

Ekologia i zieleń w sercu miasta

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, Apartamentowiec Czysta 4 stawia również na zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne. Wykorzystanie elementów elewacji poprzedniego budynku to tylko jeden z przykładów na to, jak można łączyć nowoczesną architekturę z ekologią. Ponadto, inwestycja oferuje mieszkańcom liczne rozwiązania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego, takie jak panele fotowoltaiczne czy system odzysku deszczówki.

Deweloper zadbał również o to, aby mieszkańcy mogli cieszyć się zielenią nie tylko w okolicy, ale również bezpośrednio na terenie inwestycji. Taras widokowy z ogrodem, prywatne balkony, tarasy i ogródki to przestrzenie, w których mieszkańcy mogą odpocząć i zrelaksować się, czerpiąc pełnymi garściami z bliskości natury.

Apartamentowiec Czysta 4 to przykład na to, jak nowoczesna architektura i myślenie o potrzebach mieszkańców może przekształcić miejską przestrzeń w coś wyjątkowego. Połączenie luksusu, nowoczesności, a także dbałości o środowisko i społeczność lokalną czyni tę inwestycję nie tylko miejscem do życia, ale również symbolem nowoczesnego Wrocławia.

