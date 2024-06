Prasówka Wrocław 27.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Coraz wyższe temperatury zachęcają do szukania ochłody. Czy jest lepszy sposób, by się ochłodzić niż pyszne lody? We Wrocławiu mamy kilkadziesiąt lodziarni. Część z nich przyciąga smakoszy z odległych końców miasta. Sprawdźcie nasz ranking wrocławskich lodziarni!

Wrocław zyskał nową atrakcję dla wszystkich, którzy cenią sobie aktywność na świeżym powietrzu i bliskość z naturą. Nowo otwarta trasa rowerowo-piesza wzdłuż rzeki Oławy to ponad kilometr malowniczej ścieżki, która przenosi mieszkańców i turystów przez dzikie tereny Przedmieścia Oławskiego, oferując nie tylko doskonałe warunki do rekreacji, ale także niezapomniane widoki na otaczającą przyrodę.

Po dwuletnich opóźnieniach, remont esplanady wrocławskiego Manhattanu wkracza w decydującą fazę. Pomimo kolejnych przeszkód, mieszkańcy mogą mieć nadzieję na szybkie zakończenie prac. Co stanęło na drodze do realizacji tego ambitnego projektu?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wrocławski Pomnik Żołnierzy Niezłomnych, poświęcony bohaterom pierwszej i drugiej konspiracji, został niedawno wyróżniony międzynarodowym uznaniem, plasując się w gronie stu najpiękniejszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie. Ta niezwykła rzeźba ma szansę nie tylko na prestiżową nagrodę w konkursie CODAworx, ale również na zdobycie nagrody publiczności, co czyni ją obiektem zasługującym na szczególną uwagę. Z głosowaniem, które trwa do 2 lipca 2024 roku, każdy ma szansę wesprzeć to wyjątkowe dzieło.

Niestety potwierdziły się nasze informacje, Urząd Miasta odwołał otwarcie Letniego Parku Wodnego w Jedlinie-Zdroju, które planowano na pierwsze dni lipca! To największa inwestycja w powojennej historii miasteczka, z której cieszą się nie tylko mieszkańcy uzdrowiska, ale również okolicznych miejscowości, a przede wszystkim wałbrzyszanie, którzy nie mają basenu pod chmurką, ani żadnych wodnych atrakcji pod gołym niebem. Niestety, zagrożony jest w ogóle termin tegoroczny. Na budowie jest szereg problemów, m.in. to, że osunęła się ziemia.

Parlamentarzystki ziemi wałbrzyskiej zachęcają samorządy i organizacje pozarządowe do sięgnięcia po środki na tworzenie nowych miejsc w żłobkach. Dzięki środkom z KPO na 2022 - 2029, mogą powstać nowe żłobki i wsparcie zyskać rodzice wracający na rynek pracy. Na Dolnym Śląsku aż 31% gmin nie zapewnia opieki instytucjonalnej dla dzieci do 3 roku życia. Może się to znacząco zmienić, jeśli tylko lokalne samorządy i organizacje pozarządowe skorzystają ze środków z rządowych programów.

Wakacje to idealny czas, aby wykorzystać pełen potencjał Wrocławia i skorzystać z atrakcji, które oferuje. ZOO, Ogród Japoński, Aquapark, Hydropolis, koncerty w Narodowym Forum Muzyki, muzea... Można by wyliczać tak bez końca. Jest, co robić we Wrocławiu! A jak zrobić to oszczędnie? Aktywując status Nasz Wrocław MAX!