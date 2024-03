Już niedługo w centrum Wrocławia powstanie las kieszonkowy. Miasto będzie jeszcze bardziej zielone!

Las kieszonkowy w centrum Wrocławia

Została już podana lokalizacja pierwszego, historycznego lasu kieszonkowego we Wrocławiu: wyrośnie on na placu przy skrzyżowaniu ulic Podwale i Kołłątaja, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 71, naprzeciwko miejskiej fosy. W tym miejscu zostało zasadzonych ponad 600 drzewek, które już niedługo zazielenią okolicę.

To unikat w skali kraju

To pierwszy las kieszonkowy w historii Wrocławia i jeden z pierwszych w Polsce. Pierwszy powstał w 2021 roku w Rozwarowie, w województwie zachodniopomorskim. We Wrocławiu ten pomysł zrodził się kilka lat temu. To inicjatywa firmy Endress+Hauser i Zarządu Zieleni Miejskiej, w ramach programu dla darczyńców "Zielony Mecenat". Główną zaletą lasu kieszonkowego, oprócz pięknej przestrzeni, będzie eliminowanie CO2 i dostarczanie niezbędnego tlenu, a także redukcja hałasu.