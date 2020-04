Kiedy koniec epidemii koronawirusa? Odpowiada profesor z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

"Nie jesteśmy jeszcze nawet na początku epidemii koronawirusa" - powiedział niedawno minister zdrowia Łukasz Szumowski. O tym, jak długo potrwa ten stan w Polsce, mówi profesor Brygida Knysz, lekarz chorób zakaźnych, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Początek epidemii mamy już za sobą. Minęło trochę czasu od kiedy pojawił się w Polsce pierwszy zakażony pacjent. Przybywa osób zakażonych, chorych i zmarłych, więc mamy pewne doświadczenie, obserwując skutki. Jak długo potrwa epidemia? Czy potrwa do świąt wielkanocnych i potem będzie się wyciszać? Myślę, że nie. To jeszcze nie jest ten czas. W dalszym ciągu widzimy krzywą, która idzie w górę, jak na razie. Kiedy ta krzywa będzie się obniżać, kiedy będzie szczyt? Nie jest to pytanie, na które można tak łatwo odpowiedzieć. Widzieliśmy jak było w Chinach. Proszę zwrócić uwagę na metody, które tam stosowano, metody naprawdę drakońskie. One nie byłyby do zastosowania w Europie, dlatego u nas może to potrwać dłużej. Trzeba się nastawić na to, że w maju pozostaniemy w domach tak jak dziś - ze wszystkimi obostrzeniami. Cała nadzieja w mądrości społecznej. W tym, że podejmiemy wszystkie wysiłki, by chronić siebie i innych, że wiemy jak to robić. To apel do wszystkich: chrońcie siebie, innych. I nie bagatelizujcie problemu, to nie czas na takie zachowanie. Patrząc na polskie ulice widzę, że większość z nas stosuje się do zaleceń. Najważniejszy zaleceniem jest teraz hasło „pozostań w domu”. Osoby, które nie przestrzegają tego zalecenia, narażają siebie i innych na rozwój poważnej choroby, a nawet śmierć. I muszą być świadome odpowiedzialności nie tylko we własnym sumieniu, ale również karnej.