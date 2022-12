Dzieci walczą z infekcjami. Pediatrzy z Wrocławia mają pełne ręce roboty. Wyjątkowo groźny jest wirus RSV oprac. Monika Fajge

Wirus RSV to jeden z tych, które powróciły po pandemicznej przerwie. Przemysław Swiderski / Polska Press - zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wrocławskie oddziały pediatryczne pękają w szwach. Powodem są infekcje wirusowe. Wśród najczęściej diagnozowanych jest m.in. wirus RSV, szczególnie niebezpieczny dla maluchów. "Więcej infekcji wśród dzieci, to powrót do normy po dwóch latach pandemii" – uważa prof. Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członek Rady ds. Covid-19 działającej przy Prezesie Rady Ministrów.