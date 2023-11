Od brzuszka do maluszka. W tych miejscach na Dolnym Śląsku zadbasz o siebie i swoje dziecko

Dobro dziecka to dla wszystkich rodziców priorytet. Bardzo ważne jest, aby zadbać o jego właściwy rozwój, zapewnić mu hak najlepszą edukację, troszczyć się o jego zdrowie i pielęgnację. Ważne jest też odpowiednie budowanie relacji, czy należyte przygotowanie do porodu. Jeżeli jest to tematyka, która jest Wam bliska, sprawdźcie listę miejsc/firm na Dolnym Śląsku, których działalność idealnie wpisuje się w hasło "Od brzuszka do maluszka", a swoje usługi świadczą na jak najwyższym poziomie.

Bardzo ważna jest fizjoterapia uroginekologiczna Kobieta w okresie ciąży oraz po porodzie potrzebuje szczególnej opieki. W tym czasie często najwięcej czasu i energii przyszłe mamy poświęcają m.in. na przygotowanie wyprawki, a zapominają o własnym ciele i zdrowiu. Dlatego tak ważne jest, by nie zapomnieć o wizycie u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Taki specjalista powie ci m.in. jak o siebie zadbać w okresie ciąży. A ważny jest ruch. - Codziennie widzę, jak pacjentki, które dbają o bezpieczny i regularny ruch w ciąży, zbierają później tego owoce, w postaci lepszego samopoczucia i mniejszego dyskomfortu, czy bolesności podczas okresu ciąży. Pamiętaj też, że dobra forma w ciąży to lepsza kondycja w porodzie, a także szybsza regeneracja ciała w połogu. Jednak często nie wiemy, od czego zacząć i na wszelki wypadek ograniczamy się do spacerów. Nie tędy droga. Ruch to samo zdrowie, tylko musi być dopasowany do Twoich aktualnych potrzeb i możliwości - mówi nasza ekspertka Zofia Luty, która prowadzi swój gabinet w Jeleniej Górze. To właśnie z jej pomocą uzyskasz dopasowane do swoich potrzeb ćwiczenia i zalecenia.

W Moja Fizjo uporasz się także z bólami przeciążeniowymi, które doskwierają ci w czasie ciąży. - Zadbanie o siebie w ciąży to również doskonała profilaktyka takich powikłań jak: nietrzymanie moczu, obniżenie narządów czy rozejście mięśni prostych brzucha. Warto pomyśleć o tym, zanim pojawią się jakiekolwiek z wymienionych objawów. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Wiele kobiet w ciąży korzysta z fizjoterapii również w celu przygotowania się do porodu. Takie spotkania zawierają edukację dotyczącą przebiegu porodu, sposobów przygotowania krocza, a także indywidualnie dobraną terapię manualną - dodaje Z. Luty i podkreśla, że równie ważne są spotkania z fizjoterapeutą uroginekologicznym po porodzie.

Więcej informacji: Moja Fizjo By karmienie było proste Mlekolandia.pl stara się pomóc rodzicom oraz dzieciom, wykorzystując swoje doświadczenia i współczesne technologie. - Chcemy, aby karmienie mlekiem – naturalnym i tym wyprodukowanym przez człowieka - było jak najprostsze i kojarzyło się ze zdrowym rozwojem i miło spędzonym czasem. Poza mlekiem posiadamy szeroką gamę produktów spożywczych kierowanych do najmłodszych smakoszy. Pamiętamy o tym jak ważne jest dobranie odpowiednich kosmetyków dla mamy i maluszka wiec zwracamy uwagę na skład produktów, które kierujemy do naszych klientów. Zdrowa Mama i prawidłowy rozwój malucha to nasza myśl przewodnia - podkreśla zespół Melkoladnii.

Więcej informacji: Mlekolandia Chusty i nosidełka dla dzieci muszą być bezpiecze Bezpieczeństwo, a także wygoda maluszka to priorytet dla wszystkich rodziców. Zapewnić je można, nosząc dziecko w chuście, czy też miękkim nosidełku. Muszą to być jednak produkty sprawdzone i najwyższej jakości. Dlatego tak ważne jest, by udać się do ekspertów w tej dziedzinie. MaluchTravel.pl Centrum Noszenia Dzieci we Wrocławiu prowadzone jest przez Agatę i Jarosława Boguckich, którzy jako małżeństwo podzielają i rozwijają pasję do bezpiecznego i wygodnego noszenia dzieci w chustach oraz nosidełkach miękkich. - Potwierdzają to nasze certyfikaty doradców noszenia szkoły CLAUWi® Na tej bazie od ponad 10 lat prowadzimy firmę MaluchTravel, gdzie uczymy rodziców jak wiązać chusty tkane i zakładać nosidełka. Wypożyczamy, sprzedajemy oraz pomagamy w odpowiednim doborze chust lub nosidełek. Doświadczenie, wiedza, pasja, bezpieczeństwo to wszystko w jednym miejscu - mówią państwo Boguccy.

Więcej informacji: MaluchTravel Wybór żłobka ma znaczenie Jeśli szukasz żłobka, który zadba o uśmiech twojego dziecka przez cały rok, to postaw na żłobek Happy House znajdujący się w Legnicy. Placówka ta powstała w 2017 roku i cieszy się zaufaniem wielu rodziców, a przede wszystkim ich maluszków, dla których efektywnie spędzone ich najmłodsze lata mają wielkie znaczenie.

- Mamy tego pełną świadomość, więc opieramy pracę na autorskich planach, uwzględniając potrzeby psychofizycznych dziecka oraz oczekiwania rodziców. Aby zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo, nasze grupy liczą maksymalnie 24 dzieci, na 8 dzieci przypada jeden opiekun. Dla dzieci poniżej pierwszego roku życia plan dnia dostosowany jest indywidualnie - informuje załoga Happy House. Więcej informacji: Żłobek HAPPY HOUSE Szeroką ofertę szytą na miarę potrzeb maluszków i ich rodziców oferuje także Przedszkole i Żłobek Akademia Młodego Artysty - placówka ta również znajduje się w Legnicy, a założycielką tego miejsca jest Sylwia Lamek.

To miejsce stworzone zostało z myślą o dzieciach od 1. do 7. roku życia. - Mamy wspaniałą kadrę, przestronne, klimatyzowane, jasne sale, osobną sale do zajęć SI, zajęć logopedycznych oraz 16 - arowy plac zabaw - mówi właścicielka placówki. W żłobku i przedszkolu Akademia jest domowo i kameralnie, a dzieci uczestniczą w zajęciach takich jak: język angielski, język hiszpański, tańce, rytmika, zajęcia umuzykalniające, zajęcia fitness karate, robotyka, zajęcia z elementami nauki gry na skrzypcach. Placówka organizuje: wycieczki autokarowe, Dzień Dziecka, Mikołajki, wyjścia do kina i teatru, wizyty w bibliotece, a także zajęcia ogrodnicze. - Realizujemy WWR oraz PSK- Potrzeby Specjalnego Kształcenia. Prowadzimy zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia z integracji sensorycznej, tyflopedagogicznej, trening umiejętności społecznych, terapię ręki. Zapewniamy pełne wyżywienie, ciepłą domową atmosferę, współpracujemy z nauczycielami z wieloletnim doświadczeniem, oligofrenopedagogami oraz z psychologiem dziecięcym - dodaje Sylwia Lamek.

Jak podkreśla, myślą przewodnią dla kadry placówki są słowa Janusza Korczaka: "W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko z sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim”.

Więcej informacji: Akademia Młodego Artysty A po żłobku czas na przedszkole Jednym z przedszkoli działających w Legnicy jest Dziecięce Centrum Zabaw i Sportu/Przedszkole Niepubliczne „Sportfanek”. To placówka, która stawia na aktywność fizyczną, ponieważ jest ona niezwykle ważna dla rozwoju małych dzieci. - Oprócz zajęć dydaktycznych zgodnych z Podstawą programową, dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach sportowych zachęcających do aktywnego stylu życia. Każde z dzieci ma szansę rozwijać się w swoim tempie. W planie dnia znajdują się także tenis, akrobatyka, zajęcia taneczno-rytmiczne itp. Nasza kadra z uśmiechem i w formie zabawy wprowadza maluchy w świat sportowej przygody - informuje kadra przedszkola.

Sportfanek działa też poza murami przedszkola i świadczy kompleksowe usługi w zakresie organizacji i obsługi wszelkiego rodzaju imprez, animacji na imprezach okolicznościowych, festynach i eventach. - Prowadzimy m.in. cieszące się bardzo dużym powodzeniem "Urodzinki na wesoło i sportowo" - dodają założyciele placówki. Więcej informacji: Dziecięce Centrum Zabaw i Sportu / Przedszkole Niepubliczne Sporfanek Dobrym rozwiązaniem jest także wybór przedszkola językowego - takie działa w Wałbrzychu. "Chatka Małolatka to przedszkole językowe, w którym dzieci mogą rozwijać się w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Placówa oferuje bogaty program edukacyjny, który obejmuje zajęcia podstawowe, takie jak wychowanie przedszkolne, a także zajęcia dodatkowe, które pozwalają dzieciom odkrywać swoje pasje i zainteresowania. Zajęcia dodatkowe w Chatce Małolatka: angielski - zajęcia prowadzone przez native speakerów, piłka nożna - zajęcia kształtujące sprawność fizyczną, zumba - zajęcia łączące fitness i taniec, logorytmika - zajęcia rozwijające słuch fonematyczny oraz teatr - zajęcia rozwijające wyobraźnię.

Z kolei w Jeleniej Górze działa Przedszkole Niepubliczne KulSkul, które powstało z myślą o stworzeniu miejsca przyjaznego dzieciom i rodzicom, opartego na bezpiecznych relacjach. - Co tydzień organizujemy przestrzeń w taki sposób, aby dzieci chciały się uczyć i nabywać nowe umiejętności w duchu edukacji daltońskiej. Naszymi wartościami są współpraca, samodzielność, odpowiedzialność i refleksja. Dzieci na co dzień stykają się z dużą dawką języka angielskiego i mają możliwość wzięcia udziału w wielu stymulujących zajęciach, takich jak joga, terapia ręki, logorytmika, Sensoplastyka (R), Arteterapia metodą Korart, tańce, Edukido (R) oraz zajęcia ceramiczne - wymienia kadra placówki. Więcej informacji: Przedszkole Niepubliczne KulSkul Poszukując idealnej placówki dla swojego malucha, warto postawić też na Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, które również działa w Jeleniej Górze.

Przedszkole Stokrotka jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. - Wspomagamy dzieci we wszechstronnym rozwoju ich osobowości, jednocześnie wdrażając je do samodzielności w sferze intelektualnej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej. Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: prawda, dobro, piękno Stokrotka to malutki, wdzięczny kwiatek. To zwiastun wiosny, słońca. Tak jest w moim przedszkolu. Jest rodzinnie, radośnie, wesoło, kolorowo i przyjaźnie - mówi założycielka przedszkola. Więcej informacji: Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Jelenia Góra Dla malucha, starszaka i ucznia - Tkalnia Wiedzy powstała z miłości do rozwoju, w Pałacu, którego historia sięga do zakładów dziewiarskich "Hanka"- stąd postawiliśmy na nazwę nawiązującą do historii tego wyjątkowego miejsca w sercu miasta - informuje działająca w Legnicy Tkalnia Wiedzy. W pałacyku znajduje się zarówno prywatna szkoła podstawowa, jak i prowadzonych jest szereg zajęć dodatkowych, których celem jest rozwój od najmłodszych lat, ale również młodzieży i dorosłych. To tutaj powstaje też najnowsza metoda nauki języka angielskiego Funtown, którą uczą się tysiące dzieci w całej Polsce.

- Zapraszamy na nasze zajęcia: angielski, arytmetykę mentalną, jak również na warsztaty dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli. Organizujemy również imprezy urodzinowe z warsztatami rękodzieła, jak również jednorazowe wydarzenia dla dzieci, które cieszą się dużą popularnością. Na wiele zajęć i wydarzeń zapiszesz się wygodnie online, przez naszą stronę internetową. W Tkalni Wiedzy dzieje się dużo i często, dlatego warto śledzić nasz profil na facebooku - dodaje kadra placówki. Więcej informacji: Tkalnia Wiedzy Im szybciej nasze dziecko zacznie uczyć się angielskigo, tym lepiej W Small Talk Studio w Legnicy zajęcia z języka angielskiego prowadzone metodą Helen Doron są opracowane tak, aby wykorzystać naturalne zdolności dzieci do przyswajania języka oraz uczenia się. Metoda opiera się między innymi na zanurzeniu w języku obcym, które odbywa się poprzez codzienne słuchanie specjalnie stworzonych nagrań.

- Dzięki dużej porcji zabawy, muzyki oraz zróżnicowanym aktywnościom angażującym wszystkie zmysły, dzieci uczą się języka angielskiego równie naturalnie, jak języka ojczystego. Niewielkie grupy umożliwiają naszym pedagogom indywidualne podejście do każdego ucznia, zaś ścieżka edukacyjna została przygotowana dla dzieci już od 3. miesiąca do 19. roku życia - mówi Kamila Parka. Więcej informacji: Small Talk Studio Kamila Parka Zajęcia sensoryczne. Idealne dla maluszków i starszych dzieci Mini - Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne powstało po to, aby pomóc dzieciom, które potrzebują wsparcia. - W MINI Centrum nastawiamy się na współpracę z dzieckiem oraz rodzicem od pierwszych miesięcy życia maluszka. Rodziców niemowlaków uczymy regulacji sensorycznej, a dzieciom od 12. miesiąca życia oferujemy diagnozę integracji sensorycznej. Do diagnozy i terapii SI zapraszamy też starsze dzieci i młodzież. Dzieciom z problemami grafomotorycznymi proponujemy zajęcia terapii ręki, o rysie arteterapeutycznym, mindfullnesowym. Systematyczna praca z dzieckiem od najmłodszych lat wspomaga jego rozwój, a my podpowiadamy rodzicom, jak dbać o swoją pociechę - podkreślają twórcy tego wyjątkowego miejsca.

Więcej informacji: Mini - Centrum Terapeutyczno - diagnostyczne Salon fryzjerski dla najmłodszych Fryzjerek to fryzjer rodzinny zarówno dla dzieci (nawet tych kilkumiesięcznych) jak i ich rodziców. - Naszą wizją było stworzenie miejsca z profesjonalną obsługą i rodzinną atmosferą, chcemy by każdy nasz klient czuł się u nas jak w domu i wychodził z uśmiechem na ustach - informuje załoga Fryzjerka. Maluchy dobrze się w tym miejscu czują, szybko oswajają nową sytuację i w mgnieniu oka mają robioną nową fryzurę. - Rodzice w tym czasie również mogą oddać się w ręce naszych specjalistów i zadbać o swój wygląd. Mamy 8 salonów w Polsce w tym 2 we Wrocławiu ( Aleja Bielany oraz Magnolia Park) - dodaje Fryzjerek. Więcej informacji: Fryzjerek

Ścieżka rowerowa w Zagórzu

