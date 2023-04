Zmarł Prof. Zbigniew Rudkowski wybitny naukowiec i lekarz, człowiek o wielkim sercu. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 27. 04

Kim był Prof. Zbigniew Rudkowski:

Profesor Rudkowski odegrał istotną rolę w zdefiniowaniu w Polsce wakcynologii jako interdyscyplinarnej dziedziny zrzeszającej naukowców, mikrobiologów oraz lekarzy praktyków. Jako młody pediatra miał styczność z najcięższymi przypadkami poliomyelitis u dzieci. W drugiej połowie lat 50-tych XX w., w czasie gdy w Polsce nie było to rutynowo praktykowane, otworzył poradnię dla zdrowych dzieci, mającą na celu monitoring kondycji zdrowotnej dzieci. Ówcześnie było to uważane za działanie pionierskie i nowatorskie. W 1963 roku, w czasie epidemii ospy prawdziwej we Wrocławiu, założył Kliniczną Poradnię Odczynów Poszczepiennych. W 1965 roku zorganizował i prowadził pracownię immunologii dziecięcej, przekształconą następnie w Klinikę pod kierunkiem swego ucznia, obecnie prof. Adama Jankowskiego. Od 1963 roku Profesor Rudkowski związany był z Kliniką Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał habilitację, specjalizację II stopnia z chorób zakaźnych i tytuł profesora nadzwyczajnego. Od 1971 do 1989 roku sprawował funkcję kierownika tej Kliniki. Profesor, mając bezpośredni kontakt z chorobami zakaźnymi i ich groźnymi następstwami zawsze podkreślał ogromną rolę szczepień jako skutecznego sposobu zapobiegania tym chorobom. Jednocześnie kładł duży nacisk na dokładne badanie kwalifikacyjne przed podjęciem decyzji o szczepieniu. Ostatnie lata kariery poświęcił nauczaniu młodych lekarzy i na działalność w Towarzystwach Naukowych.