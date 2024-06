Pierwszy tydzień wakacji - we Wrocławiu nikt nie będzie się nudził!

Pierwszy tydzień wakacji we Wrocławiu to idealny czas, aby wyjść z domu i skorzystać z bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej, którą miasto przygotowało dla swoich mieszkańców i gości. Od 24 do 27 czerwca we Wrocławiu będzie się wiele działo!

Już w poniedziałek, 24 czerwca, odbędzie się kulminacja obchodów Święta Wrocławia - uroczysta sesja miejska, msza święta za mieszkańców miasta i koncert plenerowy na wrocławskim Rynku.

A to dopiero początek. Przez cały tydzień we Wrocławiu będą odbywać się interesujące warsztaty, koncerty, zarówno muzyki rozrywkowej, jak i jazzowe, spotkania z planszówkami, czy kino plenerowe.

Nie trzeba czekać do weekendu, żeby ciekawie spędzić czas we Wrocławiu!

Koncert "Harmonia miasta"

Warsztaty "Manga, chibi, kawaii"

Chillout Joga

Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem

Jazzy Sunsets

Kobiecy networking przy śniadaniu

Środy z muzyką na żywo w Forum Kulinarnym

Bingo w Sports Barze Browaru Stu Mostów

Zgrajmy się! Rozgrywki planszówkowe dla wszystkich w bibliotece

Kino plenerowe w Porcie Węglowym