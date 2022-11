Wrocławski Manhattan dostanie nowe życie. Trwają prace remontowe przy Placu Grunwaldzkim. Esplanada i Fandom

Remont esplanady na Manhattanie we Wrocławiu wznowiony

Już 7 lat temu w 2015 r. ruszył Remont wieżowców przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Sześć charakterystycznych bloków mieszkalnych remontowano kilka lat. Swój przydomek - „sedesowce” zawdzięczają elewacji z zaokrąglonymi prostokątnymi otworami okiennymi. Dziś lśnią bielą, tak jak wyglądało to w oryginalnym projekcie Jadwigi Grabowskiej-Hawryluk. Jednak do pełni szczęścia i tego aby Wrocław mógł być dumny ze swojej postmodernistycznej ikony brakuje remontu esplanady przy budynkach i lokali użytkowych.