Zbliża się koniec epoki wrocławskich neonów? Dopalają się kolejne światełka, brak reakcji ze strony władz miasta

Mieszkańcy Wrocławia od miesięcy śledzą rozwój sytuacji wokół Galerii Neonów, która stała się symbolem miasta. W kwietniu, właściciel galerii Neon Side, Tomasz Kosmalski, oraz władze miasta doszli do porozumienia w sprawie nowej umowy najmu, która miała zapewnić opiekę nad neonami przez kolejne 10 lat. Niestety, mimo uzgodnień, umowa nie została dotąd podpisana.

"W związku ze zbliżającym się świętem podwórka przy ul. Ruskiej 46, z przykrością musimy poinformować, że ze względu na aktualny, zły stan techniczny neony nie uświetnią tego wydarzenia tak, jak powinny. Niestety, mimo uzgodnienia treści umowy już w kwietniu oraz dopełnieniu przez nas wszelkich formalności wymaganych do jej zawarcia, Gmina Wrocław do dzisiaj nie zgłosiła gotowości do podpisania dokumentu" - czytamy we wpisie na FB.