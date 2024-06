Co dalej z Arkadami Wrocławskimi? Wpłynął wniosek o zrównanie z ziemią tego kultowego budynku

Arkady Wrocławskie, otwarte 17 lat temu, były symbolem nowoczesności i miejsca spotkań dla mieszkańców Wrocławia oraz turystów. Znane z imponującego akwarium z rekinem, przyciągały uwagę i były chętnie odwiedzane. Jednak ostatnie miesiące przed ostatecznym zamknięciem przypominały raczej scenografię z filmu postapokaliptycznego. Puste korytarze i zamknięte na cztery spusty drzwi stanowiły smutny kontrast do dawnej świetności.

Era zakupów dobiega końca

30 kwietnia 2024 roku Arkady Wrocławskie pożegnały ostatnich klientów. Do końca funkcjonowania w galerii działały zaledwie dwa sklepy, a obraz opustoszałych przestrzeni handlowych był coraz bardziej widoczny. To był symboliczny koniec pewnego rozdziału w historii handlu we Wrocławiu, który przez lata był ważnym punktem na mapie miasta.