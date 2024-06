Mieszkańcy Psiego Pola! Macie nowy zabytek przy ul. Bierutowskiej. Sprawdźcie zdjęcia!

Historia hali na Psim Polu

Hala przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu ma bogatą historię, sięgającą końca XIX wieku. Była częścią tzw. Etablissements Deutscher Kaiserr, czyli ogrodowych zespołów rozrywkowo-rekreacyjnych. Kompleks ten oferował mieszkańcom Wrocławia i okolic szeroki wachlarz atrakcji, takich jak sale koncertowe, teatralne, taneczne, kawiarnie, piwiarnie, restauracje oraz drewniane altany i pergole. Było to miejsce, gdzie odbywały się festyny, sztuki i zabawy, przyciągające tłumy mieszkańców.

Po 1945 roku większość wrocławskich zespołów rozrywkowych została zlikwidowana, jednak hala przy ul. Bierutowskiej przetrwała te zmiany, zachowując do dziś swoją pierwotną funkcję oraz wyjątkową architekturę. Znajduje się tam obecnie Wrocławski Klub Aikido, co świadczy o nieprzerwanym funkcjonowaniu budynku w jednym miejscu od co najmniej 1898 roku.