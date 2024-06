Tu zjesz najlepsze sushi we Wrocławiu. Sprawdź, gdzie się wybrać, by poczuć smak Japonii

Każdego roku, 18 czerwca, miłośnicy sushi na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Sushi. To wyjątkowe święto jest poświęcone jednej z najbardziej rozpoznawalnych potraw kuchni japońskiej, która zdobyła serca smakoszy na całym świecie. Skąd właściwie wzięła się ta potrawa i co warto o niej wiedzieć? I najważniejsze – gdzie we Wrocławiu możecie spróbować najlepszego sushi? Odpowiedź znajdziecie w naszym artykule.

Historia sushi. Od konserwowania ryb po kulinarne arcydzieło

Sushi, jak wiele innych kulinarnych wynalazków, ma swoje korzenie w praktycznych potrzebach. Początki tej potrawy sięgają starożytnej Azji, gdzie ryż był używany do konserwowania ryb. Pierwotna forma sushi, znana jako "narezushi", polegała na fermentacji ryby w ryżu z dodatkiem soli, co pozwalało na ich długotrwałe przechowywanie.

Sushi niejedno ma imię. Oto najpopularniejsze rodzaje tej potrawy

Sushi to nie tylko ryba na ryżu. Istnieje wiele różnych rodzajów tej potrawy, które różnią się zarówno składnikami, jak i sposobem przygotowania. Do najpopularniejszych form, w jakich serwowane jest sushi, należą:

Kulinarny symbol Japonii podbija świat. Co warto wiedzieć o sushi?

Przygotowanie idealnego ryżu do sushi to prawdziwa sztuka. Musi być on odpowiednio ugotowany, a następnie doprawiony mieszanką octu ryżowego, cukru i soli, co nadaje mu charakterystyczny smak.