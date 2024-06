Przegląd prasy 18.06.2024 Wrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Nie od dziś Japonia kusi do odwiedzin. Kraj kwitnącej wiśni ma do zaoferowania wiele dla miłośników dobrego jedzenia - aromatyczny ramen, wołowina wagyu, czy uwielbiane przez Polaków sushi. Na 18 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Sushi. Miejsc, gdzie można świętować jest we Wrocławiu sporo, sprawdźcie, nasze propozycje.

Festiwal Pasibrzucha powraca do Wrocławia z edycją 2024 na Tor Wyścigów Konnych na Partynicach. Impreza rozpocznie się w piątek, 28 czerwca i potrwa do niedzieli, 30 czerwca. To trzy dni pełne fantastycznej zabawy! Na odwiedzających czekają kino plenerowe, koncerty i oczywiście mnóstwo jedzenia. Wstęp, jak co roku, jest darmowy.