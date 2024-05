Czesław Mozil pracuje w Kolejach Dolnośląskich i można go spotkać w pociągu? Zobaczcie zdjęcia!

Inspiracja i współpraca Czesława Mozila z KD

- Projekt „Grajkowie Przyszłości” ma na celu pokazanie, że mamy w Polsce mnóstwo fantastycznej, utalentowanej młodzieży, która tworzy muzykę w małych ośrodkach, domach kultury. Powinniśmy być z niej dumni i się nią chwalić! Pomysł na piosenkę o tematyce kolejowej przypadł mi od razu do gustu, bo uwielbiam podróżowanie tym środkiem lokomocji. A jak nagrać piosenkę o kolei to tylko na Dolnym Śląsku! - mówi Czesław Mozil .

Czesław Mozil , znany z niebanalnych projektów muzycznych, tym razem zaskakuje swoją nową inicjatywą. Artysta, w ramach projektu „Grajkowie Przyszłości”, nagrał piosenkę poświęconą Kolejom Dolnośląskim, współpracując z młodymi artystami z Filharmonii Dolnośląskiej. Piosenka „Koleje ludzkich losów” to hołd dla podróży koleją, a także lokalnego przewoźnika, który na co dzień łączy mieszkańców Dolnego Śląska.

Teledysk Czesława Mozila pełen kolejowych widoków z Dolnego Śląska

Realizacja teledysku do piosenki „Koleje ludzkich losów” była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. Zdjęcia odbywały się w pociągach oraz na terenie hali serwisowej w Legnicy, co pozwoliło uchwycić autentyczny klimat podróży koleją. Czesław Mozil, wcielając się w rolę pracownika Kolei Dolnośląskich, przedstawia w teledysku swoją pasję do podróżowania pociągiem, co dodatkowo podkreśla osobisty charakter utworu.

Mateusz Winkiel, wieloletni współpracownik Mozila, odpowiadał za scenariusz i zdjęcia, dzięki czemu teledysk łączy w sobie profesjonalizm wykonania z oryginalnym pomysłem na przedstawienie tematyki kolejowej.

Nadzieje i oczekiwania

Nowy utwór Czesława Mozila, „Koleje ludzkich losów”, znajdzie się na jego najnowszym albumie, który ma zachęcać młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i hobby. Piosenka, będąca owocem współpracy z Kolejami Dolnośląskimi, ma szansę stać się kolejowym hitem, dołączając do grona popularnych piosenek o tej tematyce.