Pchli Targ w Sercu Szczepina - rodzinna atmosfera i sąsiedzkie rozmowy. Zobaczcie zdjęcia!

Pchli targ w Sercu Szczepina

Co można kupić?

Pchle targi to wspaniała okazja, żeby kupić dosłownie wszystko. Nie inaczej było w Sercu Szczepina. Na kocykach i stolikach można było znaleźć książki, płyty DVD, zabawki, gry planszowe, puzzle, stare ubrania, biżuteria . Ale nie tylko. Bo pchli targ to również świetna okazja do sprzedaży rękodzieła. Na skwerze św. o. Damiana De Veuster można było zatem znaleźć również szydełkowe zabawki i makramowe ozdoby. Znalazły się również osoby, które wystawiły domowe ciasta i drożdżówki.

Kto sprzedawał?

Wśród sprzedawców byli i młodzi, i starsi mieszkańcy Szczepina. Dla dzieci pchle targi to świetna okazja do nauki przedsiębiorczości i możliwość dorobienia do kieszonkowego. Dodatkowo takie wydarzenia kształtują postawy proekologiczne. Dla starszych taki targ to okazja do spotkania z sąsiadami, ale także możliwość oczyszczenia mieszkania z niepotrzebnych już rzeczy. Wśród kupujących również dało się zauważyć przedstawicieli różnych grup wiekowych. Wiele odwiedzających dzieci widząc swoich rówieśników, którzy sprzedawali, zapowiedziało, że na kolejnym pchlim targu również się wystawią. A okazja na to będzie już 21 lipca.