Znamy nazwisko nowej redaktor naczelnej Gazety Wrocławskiej i Gazety Lubuskiej

Doświadczenie i zmiany w Polska Press

Polska Press Grupa, w ramach swojej strategii rozwoju, zdecydowała się na szeroko zakrojoną rekrutację, obejmującą kluczowe stanowiska w wielu regionach Polski. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko wzmocnienie zespołów redakcyjnych, ale również dostosowanie oferty medialnej do zmieniających się oczekiwań czytelników i wyzwań rynkowych.

Maja Majewska, nowa redaktor naczelna, wnosi ze sobą bogate doświadczenie zdobyte w ciągu wielu lat pracy w mediach. Jej kariera w Polskim Radiu Wrocław, gdzie pełniła funkcję wiceszefa newsroomu, a ostatnio pracowała w archiwum, pokazuje jej wszechstronność i zdolność do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku medialnym. Maja Majewska nie jest nową postacią w Polska Press Grupie; jej wcześniejsze doświadczenie jako szef działu miejskiego w „Słowie Polskim Gazecie Wrocławskiej” oraz praca w redakcjach takich dzienników jak „Fakt” i „Echo Miasta” pokazują jej głębokie zrozumienie potrzeb i wyzwań dziennikarstwa lokalnego.

– Zatrudniamy redaktorów naczelnych, którzy mają ogromne doświadczenie zawodowe i którzy bardzo dobrze znają rynki, na których będą pracować. Jestem przekonany, że ich umiejętności i zaangażowanie przyczynią się do dynamicznego rozwoju naszych serwisów i tytułów, a także wzmocnią naszą pozycję. Ich wizja rozwoju, pokrywa się z wizją firmy, a także oczekiwaniami czytelników oraz branży. Wprowadzane zmiany pozwolą nam także odbudować relacje biznesowe – mówi Zenon Nowak, Prezes Zarządu Polska Press Grupy.

Maja Majewska, stając na czele „Gazety Wrocławskiej” i „Gazety Lubuskiej”, ma za zadanie nie tylko utrzymanie, ale i rozwijanie pozycji obu tytułów na rynku mediów lokalnych. Jej doświadczenie w pracy zespołowej, zarządzaniu redakcją oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się potrzeb czytelników są kluczowe dla przyszłości tych gazet. Dziennikarka, znając specyfikę i wyzwania mediów lokalnych, jest dobrze przygotowana do wprowadzenia nowych pomysłów i strategii, które odświeżą oba tytuły i przybliżą je do oczekiwań współczesnych odbiorców.

