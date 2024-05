Pewien etap historii się kończy. Nowe pojazdy nie otrzymają już nigdy rejestracji "DW"

Interesującą opcją, którą wprowadzono w życie około dwóch lat temu, jest możliwość zachowania starego wyróżnika przy przerejestrowaniu pojazdu. Ta zmiana, choć wydaje się nieistotna, miała znaczący wpływ na mieszkańców Wrocławia, umożliwiając im zachowanie części swojej tożsamości motoryzacyjnej.

- Przy przerejestrowaniu pojazdu, tablice podlegają kasacji. Niemniej, ustawodawca około dwóch lat temu, dopuścił przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem wyróżnika tablicy rejestracyjnej. Oznacza to, że ktoś zamieszkując we Wrocławiu i kupując pojazd w Krakowie, może zachować tablice krakowskie. Pod warunkiem, że tablice nie będą zniszczone i będą czytelne. Podlega to ocenie urzędnika, który dokonuje przerejestrowania pojazdu – tłumaczy Elżbieta Fedorowska.