40. urodziny Ogórka - zobacz jak w Centrum Historii Zajezdnia świętowano jubileusz kultowego autobusu.

Historia Ogórka z Centrum Historii Zajezdnia

Jelcz 043 , bo taka jest oficjalna nazwa popularnych ogórków, zjechał po raz pierwszy z taśmy produkcyjnej w jelczańskich zakładach w 1959 roku i szybko stał się jednym z najpopularniejszych autobusów na polskich drogach. Ogórki jeździły w miastach i między nimi, woziły ludzi do pracy, uczniów do szkoły i na wycieczki szkolne. Z czasem zastępowane były przez nowocześniejsze pojazdy, które nieraz również były produkowane w Jelczu. Ogórek, który jest własnością Centrum Historii Zajezdnia , ma burzliwą historię. Przez wiele lat służył wrocławianom wożąc ich do pracy, domu i szkół. Z czasem wycofany z użytkowania, stał w zajezdni autobusowej , zapomniany, stając się powoli wrakiem. Na szczęście Centrum Historii Zajezdnia postanowiło Ogórka uratować. Dzięki staraniom wielu osób i organizacji, w 2021 roku powrócił na ulice Wrocławia. A teraz świętuje swoje 40-ste urodziny!

Sobotnie atrakcje

Niedzielne świętowanie

Główne obchody urodzin Ogórka zaplanowano jednak na niedzielę, 16 czerwca. Na placu przy dawnej zajezdni autobusowej, jak za dawnych lat, zaroiło się od autobusów z różnych lat i o różnym przeznaczeniu. Wśród nich był między innymi Jelcz 325, którą stowarzyszenie "Jelczem w Himalaje" wyruszyło w podróż z Wrocławia do Nepalu. Łączyło je jedno, wszystkie pochodziły z Jelcza. Wrocławianie, którzy przybyli na świętowanie z rozrzewnieniem wspominali, jak jeszcze kilkanaście lat temu część z nich można było spotkać na ulicach Wrocławia. Oczywiście największym powodzeniem cieszył się Fredruś, czyli ogórek w wersji cabrio, który kilka lat temu również został odnowiony.

Jak urodziny, to również musiał być tort. I to w kształcie Jelcza 047. Po słodkim poczęstunku goście wsiedli do autobusów i ruszyli w uroczysty przejazd ulicami Wrocławia.