Zmarł Jan Szurmiej wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Składamy wyrazy współczucia

Jan Szurmiej to znany polski reżyser teatralny, scenarzysta i aktor, który od 2021 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu. Urodził się 2 marca 1946 roku w Chełmie. Jest synem Szymona Szurmieja, wybitnego aktora i reżysera żydowskiego pochodzenia, co miało duży wpływ na jego zainteresowania artystyczne.

Jan Szurmiej był absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, gdzie ukończył studia w 1970 roku. Jego kariera artystyczna obejmowała szeroki zakres działalności – od aktorstwa po reżyserię, zarówno w teatrze, jak i w telewizji.

Ostatni wywiad udzielony dla DTV24