Czym pojechać na długi weekend? Dolnośląski Bilet Weekendowy to wiele nowych możliwości

Dolnośląski Bilet Weekendowy: Twoja przepustka do przygód

Cena Dolnośląskiego Biletu Weekendowego wynosi jedynie 59 zł. To niewielka kwota, biorąc pod uwagę możliwości, jakie oferuje. Bilet ten uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio na terenie Dolnego Śląska oraz wybranych odcinkach w województwach lubuskim i wielkopolskim. Co więcej, bilet jest ważny również w pociągach transgranicznych, co daje szansę na krótkie wycieczki poza granice Polski.

Bilet obowiązuje od środy, 29 maja, od godziny 18:00, aż do poniedziałku, 3 czerwca, do godziny 6:00. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać wolny czas. Dodatkowo, bilet jest imienny, co oznacza, że podczas kontroli należy okazać dokument tożsamości. Dla miłośników dwóch kółek oraz właścicieli czworonogów przewidziano możliwość dokupienia przewozu roweru lub psa.